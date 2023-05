Sapore di Apple durante l'incoronazione di Re Carlo III: il logo disegnato da Jony Ive

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato la notizia relativa al font di Jony Ive su cui sta lavorando da quattro anni. Oggi, l’ex capo designer di Apple è stato protagonista anche dell’incoronazione di Re Carlo III andata in scena a Westminster, a Londra.

L’emblema ufficiale dell’incoronazione infatti è stato disegnato da Jony Ive, il designer passato alla storia per essere stato uno dei più stretti collaboratori di Steve Jobs e per aver ideato prodotti come iPhone ed iPod.

Il logo è un rimando all’amore del nuovo monarca nei confronti della natura, ed unisce la flora (che simboleggia le quattro nazioni del Regno Unito) alla corona indossata oggi da Carlo per la prima volta. Tra gli altri elementi presenti all’interno dell’emblema troviamo la rosa d’Inghilterra, il cardo di Scozia, il narciso del Galles ed il trifoglio dell’Irlanda del Nord, che si uniscono nella corona di Sant’Edoardo.

Ive ha affermato che “il design è ispirato dall’amore di Re Carlo per il pianeta, la natura e la sua profonda preoccupazione per i problemi climatici. L’emblema parla del felice ottimismo della primavera e celebra l’inizio della nuova era per il Regno Unito”.

A lavorare sul logo è stato il team creativo LoveForm, che ha anche lavorato su un naso rosso per l’associazione benefica Comic Relief.