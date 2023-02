Che sapore ha la carne umana? Ecco come viene descritta

Per ovvie ragione magiare la carne umana è illegale in molti paesi (forse tutti quelli civilizzati). Tuttavia nel mondo animale sono tante le specie che si nutrono dei loro simili, anche le scimmie che generalmente non banchettano con la carne. Per questo motivo molti si sono chiesti: che sapore ha la carne umana?

Nonostante ci siano alcune tribù dove questa pratica è la norma, non è facile saperlo, ma nei secoli ci sono stati alcuni resoconti (non chiedete come e perché). Gli scienziati hanno cercato di rispondere alla domanda, ma ci sono diversi problemi nel descrivere il gusto della carne, tenendo sempre conto che si tratta di un punto di vista del tutto soggettivo (a proposito, ecco il cibo del futuro, tra grilli e insetti).

Nel 1930 l'avventuriero e giornalista americano William Buehler Seabrook rimase per un po' di tempo tra i cannibali in Africa e riportò di come la carne umana cruda somigliasse al manzo. A cottura ultimata il sapore era simile all'agnello o al vitello. D'altro canto, "sia i serial killer che i cannibali polinesiani hanno descritto l'essere umano come molto simile al maiale", secondo lo Smithsonian Magazine.

Alcuni anni fa, BBC Earth Lab ha condotto un esperimento in cui un uomo di nome Greg Foot ha subito una biopsia: un piccolo pezzo di muscolo dalla sua gamba è stato rimosso, in condizioni mediche controllate all'interno di una clinica. Il giornalista non ha potuto mangiarla perché è illegale in Gran Bretagna, ma analizzando gli aromi rimandati dai campioni cotti il sapore era "un po' verso l'agnello e il maiale."

La regola non vale per la carne umana delle mummie, molto apprezzata tempo fa.