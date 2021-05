Che sapore ha la musica? alcune persone possono rispondere a questa domanda

Circa una persona su 20 sperimenta una condizione neurologica chiamata Sinestesia, in cui si vengono a creare strane connessioni tra i nostri sensi. Per questi soggetti, le parole possono assumere un certo colore, o la musica potrebbe evocare un certo gusto o una consistenza particolare.

L'origine di di questo tratto peculiare non è ancora ben compreso, ma si hanno alcune ipotesi. Da bambini infatti, le nostre cellule cerebrali hanno milioni di connessioni che man mano vengono eliminate con la crescita. Alcuni studi suggeriscono che le persone con sinestesia abbiano variazioni genetiche che impediscono che questa "disconessione" avvenga in alcune aree del cervello, conferendo loro insoliti collegamenti tra le aree sensoriali.

Tuttavia, questo non spiega come mai alcuni farmaci (psicoattivi) possano stimolare esperienze sinestetiche, mentre altri, in particolare gli antidepressivi, abbiano la capacità di inibirli. Alcuni test su persone con sinestesia hanno suggerito il coinvolgimento di aree cerebrali con funzionalità superiori utilizzate nel linguaggio e nell'attenzione, e non solo quelle dell'elaborazione sensoriale.

La sinestesia è una condizione ancora misteriosa, soggetta a molteplici studi e valutazioni, finora ne sono state classificate varie tipologie anche in base agli effetti che ogni soggetto sperimenta. In una particolare forma, ad esempio, le percezioni tattili (come toccare la trama di un tessuto) possono evocare forti emozioni, nella strana sinestesia tattile-speculare invece, vedere gli altri che soffrono può far sentire dolore a loro stessi, come in una forma di forte empatia.

Gli studi hanno anche dimostrato come le persone con sinestesia abbiano maggiori probabilità rispetto agli altri di perseguire hobby o professioni creative come la pittura o la poesia. Famosi sinesteti infatti, includono artisti come Van Gogh e Kandinsky, musicisti come Duke Ellington e Billy Joel o attori come Geoffrey Rush.