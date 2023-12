Gli esseri umani si sa, sono curiosi per natura e recentemente qualcuno si interrogato sul sapore del plutonio, un metallo radioattivo notoriamente molto pericoloso. La domanda, che ha generato risultati di ricerca Google piuttosto insoliti, suggeriva che il plutonio avesse note di sapore acido e dolce... ovviamente così non è!

Come spesso accade, però, la verità è differente: questa risposta sembra derivare da una recensione di un prodotto di caramelle al gusto di pera chiamato Plutonium Pear Nuclear Energy Powder, piuttosto che da una descrizione reale del sapore del plutonio. In realtà, il plutonio è spesso descritto come avente un sapore metallico, piuttosto che di pera.

Questa informazione proviene da un'esperienza diretta di Donald F. Mastick, un chimico americano che, lavorando sul Progetto Manhattan, ha accidentalmente assaggiato una piccola quantità di plutonio cloruro disciolto in acido a seguito dell'esplosione di una fiala. Mastick ha descritto il sapore come una miscela di acido e un gusto metallico, lontano dall'essere piacevole o simile a caramelle.

Dopo l'incidente, Mastick ha subito un monitoraggio della radiazione e ha trovato tracce di plutonio nei suoi esami del sangue. Per gestire la situazione, il suo stomaco è stato pompato più volte, e il plutonio recuperato è stato riutilizzato in futuri esperimenti.

