Sapphire annuncia AMD Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition da oltre 2,7 GHz di clock

Giusto a un giorno dal raggiungimento del nuovo record mondiale di frequenza di clock per GPU da parte di AMD Radeon RX 6900 XT, casa Sapphire ha annunciato la variante personalizzata Toxic Extreme Edition che si colloca in vetta alla serie Toxic con design unico e dissipatore d’altissima qualità per lavorare sull’overclock.

Vediamo le specifiche tecniche: si parla di una scheda grafica custom che mantiene i 5120 Stream Processor, 80 CU e 16GB di vRAM GDDR6 di serie, ma che tocca la quota di 2730 MHz grazie al One Click Toxic Boost, superiore persino alla PowerColor Liquid Devil Radeon RX 6900 XT Ultimate che ieri ha raggiunto il suddetto record. Di conseguenza, con ogni probabilità quello in dotazione è un chip Navi 21 XTXH. Il consumo dovrebbe essere pari a 430 watt.

Altre differenze importanti riguardano il doppio connettore PCIe a 8 pin e un singolo connettore a 6 pin, ma soprattutto il sistema di dissipazione TOXIC AIO Cooling con radiatore da 360mm per garantire il migliore raffreddamento possibile anche sotto sforzo. La piccola chicca del sistema di illuminazione ARGB è sempre gradita, grazie anche alla gestione tramite software, ma interessante è anche l’utility Trixx offerta sempre da Sapphire.

Al momento non sono noti altri dettagli riguardo al prezzo sul mercato ma, considerata la situazione attuale del mondo GPU/CPU e l’alta qualità del modello AMD Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition, possiamo aspettarci cifre particolarmente elevate già al lancio.

Intanto a fine dicembre anche Gigabyte ha lanciato la sua variante personalizzata Radeon RX 6900 XT Gaming OC dal prezzo pari a circa 1200 Dollari retail.