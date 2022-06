Sapphire Radeon 6700: arrivano i primi benchmark della GPU AMD senza RX

Un paio di settimane fa vi abbiamo parlato della scheda grafica Radeon 6700 di Sapphire, basata sull'architettura della Radeon RX 6700 di AMD ma priva, per motivi ancora ignoti, del prefisso "RX". Oggi, finalmente, è arrivato in rete il primo benchmark della Radeon 67000 di Sapphire.

Prima di iniziare a parlare delle performance della GPU, comunque, segnaliamo che questa sembra aver cambiato nome a causa dell'intervento di AMD: la scheda, infatti, è stata prima rimossa dal sito web di Sapphire e poi reinserita con il nome di Radeon RX 6700, riprendendo il suffisso mancante nella release iniziale e generando ulteriore confusione tra i fan, visto che la scheda è in commercio già da due settimane a questa parte.

Ad ogni modo, l'utente Twitter MEGAsizeGPU ha pubblicato i primi benchmark in 3DMark della scheda proprio nelle scorse ore, dopo un corposo aggiornamento dei driver alla versione 22.5.2, che migliora nettamente le performance della GPU. I punteggi ottenuti sono i seguenti:

Radeon RX 6700 (driver non aggiornati, impostazioni alimentazione di default): 9.427 punti

Radeon RX 6700 (driver non aggiornati, impostazioni alimentazione massime): 10.304 punti

Radeon RX 6700 (driver aggiornati, impostazioni alimentazione di default): 11.166 punti (+18%)

Radeon RX 6700 (driver aggiornati, impostazioni alimentazione massime): 11.414 punti (+11%)

A confronto, una Radeon RX 6700 XT standard arriva in media a 12.872 punti in 3DMark Time Spy. Lo scarto nei punteggi dipende dalla differenza tra la GPU Navi 22 della scheda di Sapphire, che è stata "tagliata" e che non arriva a piene performance, e la GPU Navi 22 standard utilizzata dalle RX 6700 XT.

In percentuale, la RX 6700 di Sapphire è dunque più lenta del 15% ed ha l'11% di Core in meno rispetto alla versione full-GPU della stessa scheda, ma richiede anche il 5% in meno di energia per funzionare.



In altre parole, la RX 6700 si colloca a metà tra la RX 6650 XT e la RX 6700 XT, superando la prima del 10% circa. Bisogna tuttavia considerare anche che la scheda di Sapphire viene lanciata con un overclock di fabbrica della memoria, che la porta dalla frequenza di 2.450 MHz a quella di 2.495 MHz.