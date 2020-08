Ecco quello che sappiamo fino ad adesso del 'vaccino' contro il coronavirus della Russia

Le dichiarazioni sulla Russia e sul vaccino contro il coronavirus hanno certamente lasciato di stucco il mondo intero. L'annuncio è arrivato anche se non sono disponibili informazioni pubblicate sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino e gli scienziati devono ancora completare la fase finale dei test clinici. Ecco tutto quello che sappiamo.

"Funziona in modo abbastanza efficace. Forma un'immunità stabile", ha dichiarato Putin. Essere il primo paese ad approvare un vaccino può essere motivo di orgoglio nazionale, ma la dichiarazione di vittoria potrebbe essere prematura, affermano alcuni ricercatori. Di solito, i vaccini passano attraverso tre fasi di test clinici. Le prime due fasi testano la sicurezza del vaccino in un piccolo numero; la terza fase, invece, testa il vaccino su migliaia di persone per determinare se riduce il tasso di infezione.

In Russia, questa terza fase non è mai iniziata. In una lettera aperta al ministro della salute, l'Association of Clinical Trial Organizations con sede a Mosca ha esortato il governo a ritardare l'approvazione del vaccino fino a quando non saranno disponibili i dati di Fase III. "Senza questi dati, sembra sconsiderato procedere all'approvazione del vaccino", secondo il virologo Onyema Ogbuagu della Yale School of Medicine.

Quante persone sono state testate con il nuovo vaccino? Non è chiaro. Lo studio registrato ha testato 38 persone. "Questo è un buon numero per uno studio di Fase I, ma è solo l'inizio dello sviluppo del vaccino", continua Ogbuagu. Anche la Fase II del vaccino sembra essere state abbastanza esigua: meno di 100 persone, secondo l'Association of Clinical Trial Organizations. Testare un gran numero di persone consente ai ricercatori di scoprire effetti collaterali rari che potrebbero non essere visualizzati in studi più piccoli. Alcuni effetti collaterali possono manifestarsi in 1 persona su 1.000. "È improbabile che lo scoprirai in uno studio su 200 persone", afferma Walter Orenstein, direttore associato dell'Emory Vaccine Center.

La migliore delle ipotesi è che i russi siano stati fortunati e abbiano prodotto un vaccino sicuro ed efficace, afferma infine Kawsar Talaat, medico specializzato in malattie infettive presso il Center for Immunization Research della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. "La cosa peggiore è avere un vaccino che non funziona e decima la fiducia del pubblico nei vaccini". In sostanza, i dati russi non sono stati resi pubblici, quindi è impossibile dire se le loro affermazioni simili siano vere.

Tuttavia, se i dati si confrontano con quelli di altri vaccini, è probabile che lo Sputnik-V sia sicuro ed efficace. Naturalmente, c'è una grande differenza tra prevederlo e dimostrarlo.