Ora sappiamo con certezza di cosa si cibavano i trilobiti, milioni di anni fa

Per circa 250 milioni di anni, circa 20000 specie di trilobiti hanno attraversato il fondale oceanico della Terra. Nonostante la straordinaria abbondanza di quest’ultimi nei nostri reperti fossili, gran parte della loro biologia di base è ancora dubbia.

Molti si sono chiesti: di cosa si cibavano i trilobiti? Fino a poco tempo fa, le loro diete erano state dedotte unicamente da indizi indiretti. Di recente, però, i ricercatori hanno scoperto il primo esemplare di trilobite con l’ultimo pasto ancora visibile al suo interno!

Il trilobite completo Bohemolicas incola è stato preservato con fini dettagli 3D all’interno di ciottoli silicei chiamati Rokycany Balls.

Il paleontologo Petr Kraft dell’Università Charles, nella Repubblica Ceca, ed i suoi colleghi, hanno trovato all’interno dell’apparato digerente di quest’artropode frammenti di conchiglia densamente ravvicinati.

I gusci non mostravano alcun segno di decomposizione con i loro contorni ancora affilati e intatti. Questo ci fa concludere che il loro sistema gastrointestinale non sia acido ma piuttosto neutro o basico, per tutta la sua lunghezza.

Allo stesso modo digeriscono i moderni crostacei e ragni, parenti stretti dei trilobiti.

L’esemplare scoperto aveva quasi l’intero tratto digestivo pieno, con alcuni frammenti tanto grandi da essere identificati. Le prede dei trilobiti erano quasi tutte invertebrati bentonici che vivevano sul fondo del mare durante il periodo Ordoviciano. C’erano ostracodi, piccoli crostacei simili a gamberetti con alcuni discendenti tuttora vivi.

Poi lumache di conchiglia hyolith, stelle marine, stylophora e altri animali dal guscio sottile, probabilmente bivalvi.

Osservando la grande varietà di specie divorate, il comportamento alimentare non selettivo del nostro trilobite suggerisce che si trattasse prevalentemente di uno “spazzino opportunistico”. Come un frantoio, un’aspirapolvere di animali morti o vivi facilmente disintegrabili o abbastanza piccoli da essere ingoiati per interi.

Sia il tratto digestivo che alcune distorsioni del torace spiegano che l’animale potrebbe essere stato sul punto di fare la muta. Gli artropodi, per poter crescere, devono cambiare periodicamente il loro esoscheletro. Prima della muta il tratto digestivo spesso si gonfia per aiutare a spingere via il vecchio “guscio”.

“Simili comportamenti corrispondono ai cicli di vita dei crostacei moderni”, concludono Kraft e il suo team. La maggior parte delle volte, la sovralimentazione dei trilobiti è quindi occasionale e legata a esigenze fisiologiche specializzate.