Finalmente sappiamo chi ha scolpito queste misteriose pietre vichinghe

In Danimarca, nella cittadina di Jelling, sorgono due maestosi monumenti di pietra che risalgono al X secolo d.C. Queste, conosciute come le Pietre di Jelling, sono state erette in onore di re e regine del passato.

La più antica fu innalzata da Re Gorm il Vecchio in memoria della sua amata moglie Thyra, mentre la seconda, impreziosita da dettagliate incisioni, fu posta dal loro figlio, Harald Bluetooth, in onore dei genitori. Quest'ultima non solo narra le gesta di Harald, ma vanta anche la più antica raffigurazione di Cristo in Scandinavia.

Chi ha inciso queste meravigliose pietre? Grazie alla tecnologia moderna, oggi abbiamo una risposta. Un team di ricercatori del Museo Nazionale di Copenaghen ha utilizzato scanner 3D per analizzare le tracce delle incisioni. Come la scrittura a mano, anche l'arte dell'incisione runica è unica per ogni artista. Ogni maestro incisore teneva lo scalpello in un modo particolare e colpiva con una forza specifica (a proposito, questo popolo non aveva i capelli biondi).

Analizzando queste caratteristiche, i ricercatori hanno potuto confrontare le iscrizioni delle Pietre di Jelling con altre, come la Pietra Runiche di Laeborg. Quest'ultima porta inciso il nome "Ravnunge-Tue", un famoso maestro incisore dell'epoca vichinga. La scoperta non si ferma qui. Le analisi suggeriscono che la Regina Thyra, menzionata in diverse pietre, avesse un ruolo molto più significativo di quanto si pensasse in precedenza.

La sua menzione su ben quattro pietre è un fatto notevole, suggerendo che la sua importanza nella storia vichinga possa essere stata sottovalutata. Sapete chi altro ci ha raccontato la storia dei vichinghi? Il Sole.