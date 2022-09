Finalmente sappiamo come fanno a sopravvivere i tardigradi senza acqua per decenni

Tra i poteri che concedono una simil-immortalità ai tardigradi, si annovera la capacità di resistere per decenni senza l’ingrediente chiave per la vita sulla Terra: l’acqua.

"Sebbene l'acqua sia essenziale per tutti gli esseri viventi, alcuni tardigradi possono vivere senza di essa potenzialmente per decenni", afferma il biologo dell'Università di Tokyo Takekazu Kunieda. Queste creature, note anche come orsi acquatici, in assenza di acqua, si avvizziscono in una forma rotonda chiama tun.

Il professor Kunieda, assistito nello studio da Akihiro Tanaka e dai suoi colleghi, afferma che i tardigradi possono resistere anche all’esposizione al vuoto dello spazio, riuscendo comunque a rianimarsi. I ricercatori hanno compiuto gli studi su una specie particolare di orso acquatico: gli eutardigradi.

"Dopo aver testato diversi tipi, abbiamo scoperto che le proteine ​​citoplasmatiche solubili al calore (CAHS), uniche per i tardigradi, sono responsabili della protezione delle loro cellule dalla disidratazione", spiega Kunieda.

Le proteine ​​CAHS aumentano la rigidità delle cellule, rafforzando le stesse contro il restringimento causato dalla perdita di pressione dell'acqua. Individuare le suddette catene di amminoacidi come le responsabili di questo fenomeno non è stata un’impresa semplice: come saprete, per evidenziare l’azione di specifiche proteine si utilizzano sistemi di colorazione contenenti acqua. In questo caso, il loro impiego avrebbe falsificato qualsiasi risultato. Quindi, è stata utilizzata una soluzione a base di metanolo per aggirare il problema.

Ciò ha permesso alla squadra di Kunieda di vedere le proteine ​​CAHS in azione all'interno delle cellule cresciute in laboratorio.

Sapevate che il titolo di creatura più resistente della Terra, detenuto finora dal tardigrado, ha un nuovo contendente al titolo?

[David Spears FRPS FRMS/Documentario Corbis/Getty Images]