Finalmente sappiamo cos'è andato storto con l'atterraggio del Giappone sulla luna

Il lander lunare giapponese, Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), ha compiuto un'impresa straordinaria atterrando con successo sulla Luna il 19 gennaio, ma non tutto è andato come previsto. Nonostante sia riuscito a dispiegare due piccoli rover per esplorare la superficie lunare, gli scienziati hanno subito notato qualcosa di insolito.

In poche parole, i pannelli solari del lander non riuscivano a catturare la luce solare per ricaricare. Le immagini inviate da uno dei rover hanno rivelato il problema: il veicolo spaziale è atterrato sul suo "naso", impedendo ai pannelli solari di assorbire la luce solare.

Attualmente, il mezzo è stato messo in modalità di sospensione mentre i due piccoli robot continuano a esplorare. La comunicazione tra i rover e la Terra è forte, e si spera che, con il cambiamento dell'inclinazione della luce solare durante il movimento della Luna intorno alla Terra, i pannelli solari possano iniziare a caricarsi anche in questa posizione.

Nonostante l'atterraggio non ideale, l'obiettivo principale di SLIM è stato raggiunto. L'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) doveva dimostrare che una missione spaziale potesse atterrare su un altro mondo con incredibile precisione, puntando a un'area specifica entro solo 100 metri. Basandosi sui dati attuali, sembra che SLIM sia atterrato a soli 55 metri dall'area target, un risultato notevole se confrontato con le aree di atterraggio previste per le missioni Apollo e Perseverance su Marte.

Mentre i rover continueranno a operare, il futuro di SLIM è incerto. La sua operatività sulla superficie lunare dipenderà da quanto potere riuscirà a ottenere prima della lunga notte lunare, che dura oltre 14 giorni con temperature ben al di sotto del punto di congelamento.