Finalmente sappiamo cosa sono i misteriosi 'cerchi delle fate' grazie ad Alan Turing

I cerchi delle fate sono delle "misteriose" formazioni di erba del deserto che crescono intorno a chiazze circolari di terreno arido. Sono state documentate per la prima volta nel deserto del Namib, nell'Africa meridionale. Le spiegazioni della loro esistenza sono molto varie e, fino a pochi anni fa, le loro origini erano oggetto di dibattito.

A dare una soluzione una volta per tutti è stato il modello di Alan Turing, che il matematico (presente anche sulla sterlina) donò al mondo nel 1952. Tale modello afferma che in alcuni sistemi, a causa di disturbi casuali e di un meccanismo di reazione-diffusione, l'interazione tra due sole sostanze sia sufficiente a consentire a strutture di emergere spontaneamente.

In poche parole i cerchi delle fate sono il risultato di piante che si organizzano per sfruttare al massimo le limitate risorse idriche in un ambiente aspro e arido. "C'è un forte squilibrio tra i modelli di vegetazione teorici, le loro ipotesi a priori e la scarsità di prove empiriche che i processi modellati siano corretti da un punto di vista ecologico", afferma il team guidato dall'ecologo Stephan Getzin dell'Università di Göttingen in Germania.

Secondo i ricercatori, le erbe che compongono questi "misteriosi" cerchi delle fate crescono insieme in modo cooperativo, modulando il loro ambiente per far fronte all'aridità perenne di un ecosistema estremamente secco. La cosa più eccitante è che, per la prima volta, abbiamo dati empirici che corrispondono alla decennale teoria di Turing.

Sarà necessario ancora più lavoro sul campo per convalidare ulteriormente i modelli matematici, ma per ora sembra che potremmo essere più vicini che mai alla risoluzione di questo discusso fenomeno.