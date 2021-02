Finalmente sappiamo a cosa servono questi 'barattoli giganti' sparsi in tutto il Laos

Nell'altopiano di Xiangkhoang, situato nell'omonima Provincia di Xiangkhoang, nel Laos nordorientale è possibile trovare una zona nota come "Piana delle Giare"; un gigantesco paesaggio pieno di strani vasi vuoti, scolpiti in pietra.

Gli esperti non hanno mai capito realmente a cosa servissero queste strane strutture, e pensavano facessero parte delle pratiche di sepoltura preistoriche. Secondo le leggende, invece, questi barattoloni - alcuni alti anche 3 metri - venivano utilizzati per conservare cibo, alcol e acqua piovana, tra le tante cose.

Gli esperti purtroppo non possono andare semplicemente in questo luogo e indagare per un motivo: la regione della Piana delle Giare ha milioni di bombe inesplose sganciate dall'aviazione americana negli anni '60. Ancora oggi centinaia di cittadini muoiono ogni anno proprio a causa di questi ordigni inesplosi.

Tuttavia recentemente sono state organizzate delle spedizioni in luoghi considerati sicuri. Così un team di scienziati internazionali è riuscito perfino a datare la pietra: questi contenitori risalgono già alla fine del secondo millennio avanti Cristo. Secondo le scoperte più recenti, la Piana delle Giare potrebbe essere stata usata davvero come un luogo di sepoltura.

Rimane ancora un altro mistero. Come hanno fatto gli uomini dell'epoca a trasportare questi contenitori pesanti fino a 30 tonnellate? La cava più vicina, infatti, si trovava a 8 chilometri.