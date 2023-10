Finalmente sappiamo cosa si trova all'interno della Luna

La Luna, da sempre oggetto di fascino e mistero, ha rivelato alcuni dei suoi segreti più profondi. No, non abbiamo trovato un popolo di talpe spaziali che hanno costruito una civiltà (purtroppo), ma recenti ricerche hanno svelato che il nucleo interno della Luna è solido, con una densità simile a quella del ferro.

Questa scoperta potrebbe finalmente risolvere il dibattito se il cuore della Luna sia solido o fuso, offrendo una comprensione più accurata della sua storia e, di conseguenza, dell'evoluzione del Sistema Solare. Grazie a dati sismici raccolti durante le missioni Apollo e a nuove tecniche di modellazione, gli scienziati sono riusciti a creare un profilo dettagliato delle caratteristiche lunari.

Queste ricerche hanno rivelato che il nucleo lunare è molto simile a quello terrestre, con un esterno fluido e un interno solido. In particolare, il nucleo esterno ha un raggio di circa 362 chilometri, mentre il nucleo interno ha un raggio di circa 258 chilometri, rappresentando circa il 15% dell'intero raggio della Luna.

Le scoperte non solo gettano luce sulla composizione della Luna, ma offrono anche spunti interessanti sulla sua evoluzione, in particolare riguardo al suo potente campo magnetico, che iniziò a declinare circa 3,2 miliardi di anni fa. Con l'umanità che spera di ritornare presto sulla Luna, potremmo non dover aspettare molto per una verifica sismica di queste scoperte.

