Finalmente sappiamo quanto dura un giorno su Venere

Sulla rivista Nature Astronomy è stata finalmente riportata la durata precisa di un giorno su Venere, il pianeta infernale del nostro Sistema Solare. Per l'impresa ci sono voluti ben 15 anni di osservazioni radio molto precise. Ecco, quindi, i risultati dello studio!

Un giorno venusiano equivale a 243.0226 giorni terrestri, circa due terzi di un anno terrestre. Come mai abbiamo scoperto questo dato - apparentemente "facile" da avere - solamente adesso? Per giunta di un pianeta che si trova "vicino" a noi? La risposta è semplice: la densa atmosfera di Venere rende complicato osservare le sue caratteristiche.

Così, tra il 2006 e il 2020, gli astronomi hanno utilizzato l'antenna Goldstone (larga 70 metri) nel deserto del Mojave in California per inviare onde radio a Venere. "Utilizziamo Venere come una gigantesca palla da discoteca", afferma in una dichiarazione l'autore principale dello studio Jean-Luc Margot dell'UCLA. "Lo illuminiamo con una torcia estremamente potente, circa 100.000 volte più luminosa del normale. Se tracciamo i riflessi della palla da discoteca, possiamo dedurre le proprietà sullo spin".

Non solo: gli esperti sono stati in grado di stimare che il nucleo del pianeta è di circa 3.500 chilometri di diametro; dimensioni simili a quello della Terra. Tuttavia, non sappiamo se sia liquido, solido o una miscela di questi. Insomma, finalmente abbiamo risolto un dubbio sul "gemello malvagio del nostro pianeta", anche se gli interrogativi sono ancora tantissimi.