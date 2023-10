Ora lo sappiamo: anche le femmine di scimpanzé vanno in menopausa

In un articolo sulla prestigiosa rivista internazionale Science, un team di ricercatori dimostra di aver individuato una vera e propria fase di menopausa nelle femmine di scimpanzé, ma non solo: a quanto pare vivono a lungo dopo tale evento.

Se, come abbiamo visto, la masturbazione è utile dal punto di vista evolutivo, il motivo per cui alcune femmine nel mondo animale (compreso l’essere umano) vivano per decine di anni dopo che la riproduzione non è più possibile, ha a lungo lasciato perplessi gli esperti.

Nel loro studio i ricercatori riferiscono di aver studiato 185 femmine nella comunità di scimpanzé selvatici Ngogo nel parco nazionale di Kibale, in Uganda, dal 1995 al 2016. Analizzando diversi campioni di urina di 66 femmine, si sono evidenziati cambiamenti ormonali con l’età simili a quelli osservati negli esseri umani durante la menopausa.

Inoltre, il team ha scoperto anche che la probabilità di partorire diminuisce dopo che gli scimpanzé raggiungono i 30 anni, con praticamente zero nascite in animali di età superiore ai 50 anni. Le sorprese però, non finiscono qui.

Ben 16 femmine infatti, vivevano oltre questa età in cui si perdono le capacità riproduttive, vivendo circa un quinto della loro vita adulta in uno stato post-riproduttivo.

Dopo aver osservato l’omosessualità nei macachi e sebbene vi siano diverse ipotesi nella comunità scientifica, tra cui la celebre "ipotesi della nonna" che che presuppone che il fenomeno avvenga per consentire alle femmine più anziane di sostenere la loro famiglia riducendo i conflitti tra i vari membri, non ci sono ad oggi spiegazioni riconosciute per questo peculiare comportamento.

"Non è ovvio come la selezione possa favorire l'estensione della durata della vita oltre il punto in cui gli individui non possono più riprodursi", ha affermato il dottor Kevin Langergraber, coautore dello studio presso l'Arizona State University.