Sappiamo più sulla Luna che sul mare? La risposta metterà in dubbio le vostre conoscenze

Avrete sicuramente sentito parlare qualche volta del fatto che l'umanità conosca più la Luna che l'oceano profondo della Terra, ma si tratta di una cosa veritiera? Questa idea è stata ripetuta per decenni da scienziati e divulgatori scientifici, ma non ha alcun tipo di fondamento scientifico.

La prima testimonianza scritta può essere trovata in un articolo risalente al 1954 sul Journal of Navigation, in cui l'oceanografo e chimico George Deacon fa riferimento a un'affermazione del geofisico Edward Bullard. "Gli oceani profondi coprono oltre i due terzi della superficie del mondo, eppure si sa di più sulla forma della superficie della luna di quanto si sappia su quella del fondo dell'oceano", si legge invece su un articolo del 1957 pubblicato sul Journal of the Royal Society of Arts.

Da allora, però, la nostra conoscenza in materia è migliorata tantissimo. Quasi un quarto dei fondali marini del mondo (il 23,4%) è stato mappato ad alta risoluzione. Stiamo parlando di circa 120 milioni di chilometri quadrati, ovvero circa tre volte la superficie totale della Luna. Solo partendo da questo presupposto, la frase che vi abbiamo citato all'inizio è falsa.

Per questo motivo recentemente il confronto si è spostato verso Marte, che ha una superficie di 145 milioni di chilometri quadrati, con la frase: "conosciamo più la superficie di Marte che gli oceani profondi della Terra". Così come affermano dei ricercatori sul sito web The Conversation, questa analogia è naturale perché il mare profondo è così fisicamente inaccessibile che immaginarlo con lo spazio può offrire un'utile confronto per un ecosistema altrimenti difficile da immaginare.

In definitiva, affermano gli addetti ai lavori, l'idea che sappiamo di più sulla Luna che sul mare profondo è obsoleta da circa 70 anni. Certo, c'è ancora molto lavoro da fare per scandagliare le profondità oceaniche, ma da qui a dire che le conosciamo meno di un luogo fisicamente inaccessibile ce ne vuole!