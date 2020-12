Tutto quello che sappiamo sul 'misterioso' segnale radio di Proxima Centauri

È recente la diffusione della notizia della scoperta di un famigerato segnale radio nei pressi del sistema solare più vicino a noi, Proxima Centauri. In realtà, il segnale è stato scoperto nel 2019 e gli esperti stanno analizzando da allora, con maggiore attenzione, questa scoperta. Facciamo chiarezza su questa storia.

Innanzitutto non si tratta di una notizia pubblicata su una rivista scientifica, ma di un'informazione trapelata a un giornalista di The Guardian che ha riportato la notizia il 18 dicembre. Da allora, gli esperti del progetto Breakthrough Listen hanno rilasciato informazioni in più - pareri in mancanza di studi scientifici - sulla situazione.

La scoperta è stata effettuata dal radiotelescopio Parkes da 64 metri in Australia, che stava scandagliando la zona di Proxima Centauri. Alla fine di ottobre 2020, un esperto di Breakthrough Listen, Shane Smith, studente universitario all'Hillsdale College, ha trovato una trasmissione a banda stretta a una frequenza di 982,002 megahertz (che ricordiamo essere una porzione dello spettro radio raramente utilizzata dai trasmettitori di fabbricazione umana) sepolta nei dati.

Secondo quanto riportato, il segnale è apparso durante cinque periodi di 30 minuti per diversi giorni mentre si stava studiando il sistema stellare. Inutile nasconderlo, il segnale è molto differente da quelli mai captati dal progetto. "Ha alcune proprietà particolari che gli hanno fatto superare molti dei nostri controlli e non possiamo ancora spiegarlo", afferma il leader del team, Andrew Siemion, a Scientific American.

Questo, infatti, è un segnale "candidato", ovvero deve essere ancora studiato per confermare la sua origine. Secondo Pete Worden, direttore esecutivo dell'organizzazione di Breakthrough Listen, Breakthrough Initiatives, c'è la possibilità del 99,9% che il segnale possa essere un'interferenza radio umana, anche se ancora devono scoprire la fonte.

Insomma, prima di pensare che esista una civiltà aliena evoluta "vicino a noi", dobbiamo attendere i risultati degli esperti che, ricordiamo, non sono ancora usciti poiché la notizia è trapelata prima da un giornalista. Il team di Breakthrough Listen sta ora lavorando a due articoli scientifici che riporteranno maggiori dettagli sul segnale, chiamato BLC-1. Recentemente, è stato captato anche un altro segnale radio.

Con un po' di emozione e molta rassegnazione, attendiamo delle notizie.