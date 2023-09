Forse sappiamo per quale motivo questa dinastia cinese è crollata dopo secoli

La storia della Cina è un intricato tessuto di potere, cultura e cambiamento, e uno dei suoi capitoli più affascinanti è senza dubbio il crollo della Dinastia Qing nel 1912. Questo evento storico, che ha segnato la fine di oltre due millenni di regno imperiale, è stato a lungo un enigma per gli studiosi moderni.

Ora, una nuova ricerca getta luce su questo misterioso capitombolo, offrendo anche una lezione per le società contemporanee. La Dinastia Qing, che aveva le sue radici in Manciuria, era un esempio di fusione culturale e di prosperità economica.

Sotto il regno dell'Imperatore Qianlong, la Cina conobbe un'era di straordinaria crescita economica, avanzamenti in agricoltura e un'effervescenza artistica che consolidò il suo status di potenza globale. Come spesso accade, però, non era tutto rose e fiori; la dinastia attraversò alti e bassi, e alla fine, nonostante la sua ricchezza, crollò.

Peter Turchin, uno dei ricercatori coinvolti nello studio, e i suoi colleghi hanno identificato tre elementi chiave che hanno contribuito al crollo della Dinastia Qing. Primo, un'esplosione demografica che ha portato a una diminuzione della terra per abitante e a un aumento della povertà rurale (a proposito, ecco quante persone sono vissute sulla Terra).

Secondo, una crescente competizione tra le élite, che ha alimentato la guerra civile più sanguinosa della storia umana, la Ribellione Taiping. Terzo, un crescente onere finanziario per lo stato, dovuto ai costi per reprimere le rivolte, alla diminuzione della produttività e ai deficit commerciali causati dall'esaurimento delle riserve d'argento e dalle importazioni di oppio.

Questi fattori, combinati, hanno acceso la miccia di una serie di rivolte che hanno segnato la fine della Dinastia Qing e la perdita di innumerevoli vite cinesi. Le tensioni sociali raggiunsero il picco tra il 1840 e il 1890, ma le soluzioni dei governanti spesso si rivelarono miope, aggravando le tensioni già esistenti.

Visto che siamo in tema, sapete che nessuno vuole aprire la tomba del primo imperatore cinese per paura?