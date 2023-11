Finalmente sappiamo l'origine del prurito... e non vi piacerà per niente

Uno dei fenomeni più comuni e fastidiosi: il prurito. Ricercatori della Harvard Medical School hanno recentemente svelato che la causa di questo incessante disturbo è un batterio, noto come Staphylococcus aureus, che abita proprio sotto la nostra pelle. Questa scoperta getta una nuova luce su un fenomeno finora avvolto nel mistero.

Il batterio, che potremmo definire un inquilino indesiderato del nostro corpo, rilascia una sostanza chimica che attiva una proteina nei nostri nervi, inviando così un segnale al cervello che viene interpretato come prurito. Questo meccanismo, benché semplice nella sua essenza, rivela una complessità sorprendente e una simbiosi tra uomo e microorganismo che va oltre la nostra immaginazione (ecco quanta pelle perdiamo ogni giorno).

La pelle, questo straordinario organo che ci avvolge, è un ecosistema in sé, ospitando una varietà di microorganismi, tra cui batteri benefici che contribuiscono alla sua salute. Tuttavia, quando questo delicato equilibrio viene alterato, il batterio S. aureus può proliferare incontrollato, causando un prurito intenso. Gli scienziati hanno scoperto che un particolare enzima, noto come protease V8, è il principale responsabile di questa reazione.

Questo enzima attiva una proteina nei nostri nervi, chiamata PAR1, che normalmente rimane inattiva ma si "sveglia" quando viene "tagliata" dall'enzima V8. Questo processo è stato osservato sia in esperimenti su topi che in colture di neuroni umani in laboratorio. Questa scoperta non solo spiega perché persone con eczema e dermatite atopica soffrono di prurito intenso, ma apre anche nuove strade per il trattamento di queste condizioni.

I ricercatori hanno infatti testato un farmaco anticoagulante, già approvato, che ha ridotto significativamente il prurito e i danni alla pelle nei topi. Questo potrebbe rappresentare un passo avanti nella creazione di nuovi trattamenti più efficaci per il prurito legato a squilibri nel microbioma della pelle, come la dermatite e la psoriasi.

La domanda che rimane aperta è perché il batterio S. aureus provochi prurito: potrebbe essere un meccanismo evolutivo a suo vantaggio, per diffondersi ad altre parti del corpo o ad altri ospiti. A tal proposito: sapete che si può controllare la pelle d'oca?