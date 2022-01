Finalmente sappiamo perché le balene non affogano quando inghiottono il krill

Come fanno le balene a non affogare quando mangiano? Effettivamente, se ci pensate, con un solo "morso" possono inghiottire più di 500 vasche da bagno di acqua oceanica e mangiare circa 10 chilogrammi di krill.

Grazie alla dissezione di diverse balenottere comuni (Balaenoptera physalus) è stata scoperta una sacca muscolare che impedisce alla specie di soffocare. Quando la balena apre la bocca per nutrirsi, questa sacca oscilla verso l'alto e ostruisce il tratto respiratorio inferiore, in modo tale che la pressione dell'acqua non inondi i polmoni della creatura. Sapete che le balene usano note impossibili per creare melodie uniche?

Nessuna struttura del genere è mai stata identificata in nessun altro animale, ma secondo gli esperti (che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Current Biology) molto probabilmente è presente in altre creature come le megattere e le balenottere azzurre. "Ci sono pochissimi animali con polmoni che si nutrono inghiottendo la preda e l'acqua, quindi il tappo orale è probabilmente una struttura protettiva specifica per le balene", spiega lo zoologo Kelsey Gil dell'Università della British Columbia, Canada.

Quando una balena respira, questo "tappo" si apre e fa circolare l'aria dalle vie respiratorie inferiori. Quando una balena si nutre, invece, questo percorso viene completamente bloccato (così come potrete osservare in un'immagine in calce alla notizia). In un modo simile, ma sicuramente anatomicamente differente, negli esseri umani un lembo di tessuto noto come "epiglottide", copre il percorso verso i polmoni quando stiamo mangiando in modo da non inalare accidentalmente il cibo.

"È un po' come quando l'ugola di un essere umano si sposta all'indietro per bloccare i nostri passaggi nasali e la nostra trachea si chiude mentre ingoia il cibo", afferma infine Gil. Nonostante questa scoperta, abbiamo ancora tantissimo da imparare su queste incredibili creature. A proposito, sapete che un'intelligenza artificiale un giorno ci potrà far comunicare con le balene?