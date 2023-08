Finalmente sappiamo perché alcuni meteoriti sono magnetici

Per anni gli scienziati si sono chiesti perché molti meteoriti ritrovati sulla Terra possedessero un debole campo magnetico. Ora, un nuovo studio potrebbe aver svelato il mistero.

Una roccia può registrare al suo interno il campo magnetico esterno presente al momento della sua solidificazione. Tale fenomeno, noto come paleomagnetismo, è noto da tempo e in passato ci ha permesso di scoprire l’inversione del campo magnetico della Terra. Anche i meteoriti possono mantenere traccia del campo magnetico dell’oggetto dal quale si sono formati, a patto che contengano ferro.

Molti meteoriti magnetici ritrovati sulla Terra sono frammenti di asteroidi, rocce più o meno piccole che vagano per lo spazio. Affinché un corpo generi un forte campo magnetico, è necessaria la presenza di ferro liquido per creare un effetto dinamo, e poiché gli asteroidi non sperimentano questo fenomeno, non possono avere campi magnetici. Ma allora da dove viene il magnetismo osservato nei meteoriti?

Secondo gli scienziati dell’Università di Yale, la risposta è nelle collisioni tra asteroidi. Quando un corpo delle giuste dimensioni impatta su un asteroide, l’energia sprigionata può causare la fusione di parte degli strati esterni. Il nucleo dell’asteroide comincia quindi a riscaldarsi, gli elementi più leggeri migrano verso la superficie e si genera la convezione. Questo processo genera un campo magnetico che si imprime su alcune parti dell'asteroide.

Nuove collisioni possono poi frantumare l’asteroide così magnetizzato. In fine, alcuni di quei frammenti raggiungono la Terra sotto forma di meteoriti magnetici, come il meteorite che è precipitato in Svezia un paio di anni fa.