Finalmente sappiamo perché questi pinguini abbandonano sempre il primo uovo

Il pinguino crestato maggiore (Eudyptes sclateri) ha una strana abitudine: durante ogni stagione riproduttiva depone due uova, per poi abbandonare - per un motivo non meglio precisato fino ad oggi - il primo uovo. Il comportamento bizzarro è stato osservato per la prima volta nel 1998 e solo ora i ricercatori hanno dato una risposta.

Il motivo è semplice: i pinguini sono costretti all'infanticidio diretto perché non riescono a trovare la stessa quantità di krill e calamari dei loro antenati. Quindi, poiché il primo uovo che depongono è molto più piccolo del secondo, le madri scelgono di tenere il secondo (in un'immagine presente in calce alla notizia potrete osservare le differenze).

I ricercatori sospettano che il primo uovo sia più piccolo perché si è formato mentre gli uccelli migrano verso le loro isole riproduttive al largo della costa meridionale della Nuova Zelanda. Il secondo viene deposto circa cinque giorni dopo il primo (ci sono specie, invece, che alle volte adottano le uova perse).

Poiché i loro numeri sono in declino da 50 anni, capire come si riproducono questi uccelli è fondamentale per la loro conservazione. Il secondo uovo, infatti, ha caratteristiche che gli conferiscono un vantaggio intrinseco rispetto al precedente. Gli addetti ai lavori hanno studiato 113 nidi di queste creature nel 1998, scoprendo che circa l'80% delle uova A è stato perso prima o il giorno in cui è stato deposto l'uovo B. Il resto viene perso nella settimana successiva.

"Essendo fisiologicamente impossibile avere un secondo uovo senza deporre un primo uovo, il meglio che i pinguini crestati possono fare è ridurre l'investimento nel primo uovo", spiegano infine gli autori dello studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE. A proposito, visto che siamo in tema: ma è vero che i pinguini sono monogami? La risposta vi spezzerà il cuore.