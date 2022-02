Ora sappiamo perché Pixel Fold è stato quasi cancellato: c'entra lo schermo

Solo pochi giorni fa, la Developer Preview 1 di Android 13 ha confermato l'esistenza di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View. Oggi, invece, l'analista Ross Young ha spiegato che Google Pixel Fold arriverà a fine 2022, più nello specifico nel quarto trimestre dell'anno.

Dunque, stando a quanto riporta Young Pixel Notepad uscirà tra ottobre e dicembre 2022, probabilmente dopo l'uscita di Google Pixel 7 e quella di Pixel 6A, programmata per il prossimo trimestre.

Ross è anche tornato sulla questione della presunta cancellazione di Pixel Fold (l'altro nome con cui è noto Pixel Notepad), spiegando che Google ha quasi cancellato lo smartphone per via di problemi relativi al suo schermo: in particolare, Big G avrebbe cancellato diversi ordini di pannelli del display del telefono, probabilmente per via della loro bassa qualità. Va però anche detto che Ross Young è un analista specializzato nel campo degli schermi, quindi la sua visione del problema potrebbe essere limitata solo a quel settore.

Pare comunque che il cambio della tecnologia adottata per lo schermo farà aumentare il prezzo di Pixel Fold, che secondo Google doveva essere uno smartphone pieghevole a prezzo budget: fino a pochi giorni fa il prezzo rumoreggiato di Pixel Fold era di 1.400 Dollari, ma alla luce di queste informazioni esso potrebbe essere destinato ad alzarsi ulteriormente.

Ross ha anche spiegato che i nuovi schermi di Pixel Fold arriveranno nel Q3 2022, ovvero tra luglio e settembre 2022, perciò il lancio del device dovrebbe essere fissato per il trimestre successivo. Non è chiaro se lo smartphone pieghevole sarà presentato insieme a Pixel 7 o in un'occasione a parte, ma la finestra di lancio dovrebbe essere grossomodo la stessa.

In termini di specifiche, Ross Young ha spiegato che Pixel Fold avrà uno schermo LTPO a 120 Hz, con ogni probabilità un OLED. Rimane comunque da capire se questa scelta valga solo per lo schermo interno del device o se sarà la stessa implementata anche nello schermo esterno.

Infine, Young ha detto che Pixel Fold sarà più piccolo del Galaxy Z Fold 3 e del prossimo Galaxy Z Fold 4: se ciò fosse vero, insieme all'arrivo di OPPO Find N lo scorso dicembre, potremmo trovarci di fronte ai primi smartphone foldable "compatti", dotati di schermo dalle dimensioni più ridotte dei predecessori.