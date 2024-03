Finalmente sappiamo perché il sangue, negli abissi, cambia colore e diventa verde

Negli abissi oceanici il nostro corpo subisce una "trasformazione" molto particolare. Qui, dove la luce del sole lotta per penetrare, il colore del sangue umano assume sfumature inaspettate, virando verso il verde. Questo fenomeno, che potrebbe sembrare frutto di un racconto fantastico, ha radici ben piantate nella realtà scientifica.

La spiegazione di questo curioso cambiamento cromatico si trova nella fisica della luce e nel modo in cui essa interagisce con l'acqua marina. Nelle profondità oceaniche, lontano dalla luminosità superficiale del nostro Sole, la luce rossa viene rapidamente assorbita dall'acqua, lasciando prevalere il verde.

Questo effetto ottico è lo stesso motivo per cui molti abitanti delle zone abissali esibiscono una colorazione rossa: in assenza di luce rossa da riflettere, questi esseri appaiono invisibili o completamente neri, perfettamente mimetizzati nell'oscurità del loro ambiente. Un subacqueo, vittima di un morso di murena a circa 20 metri di profondità, ha sperimentato questo fenomeno in prima persona, osservando il proprio sangue trasformarsi in un'insolita tonalità di verde.

Sebbene tale trasformazione possa sembrare allarmante, è semplicemente il risultato di come i nostri occhi percepiscono la luce in un contesto così particolare. In superficie, il sangue riflette principalmente la luce rossa, apparendoci nel suo consueto colore. Ma nelle profondità abissali, diventa testimone di un mondo dove la luce si comporta diversamente, offrendoci uno spettacolo cromatico unico.

A tal proposito, ma quanto è profondo l'oceano?

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su