Finalmente sappiamo perché Urano e Nettuno non sono dello stesso colore

Il nostro Sistema Solare ha due pianeti estremamente simili: Urano e Nettuno, entrambi giganti ghiacciati con composizioni, strutture e persino velocità di rotazione quasi identiche. Tuttavia, una differenza è palese quando osserviamo questi due corpi celesti: il colore. Come mai il loro aspetto è così diverso?

Secondo un nuovo studio, pubblicato sul server di prestampa arXiv e in attesa di una revisione tra pari, uno strato esteso di foschia diluisce la tonalità di Urano, risultando più pallido rispetto al suo gemello più distante (sapete quanto ci vuole per arrivare su Urano?).

Urano e Nettuno, infatti, hanno la stessa struttura. Al centro troviamo un piccolo nucleo roccioso circondato da un mantello di acqua, ammoniaca e ghiacci di metano; un'atmosfera gassosa costituita principalmente da idrogeno, elio, metano e, infine, un'atmosfera superiore.

Nel nuovo studio gli scienziati hanno esaminato attentamente i due pianeti nel vicino infrarosso per generare nuovi modelli degli strati atmosferici. Nei loro modelli, entrambi i corpi celesti hanno uno strato di foschia fotochimica, che si verifica quando la radiazione ultravioletta del Sole scompone le particelle di aerosol nell'atmosfera, producendo particelle di foschia.

È stato chiamato strato di "Aerosol-2". Su Urano, questo strato sembra essere due volte più opaco di Nettuno, ed è proprio per questo che i due pianeti sembrano così diversi. Non è chiaro il motivo per cui lo strato di Aerosol-2 di Nettuno non sia denso come quello di Urano, ma in futuro i ricercatori avranno sicuramente qualcosa di nuovo da studiare.

A proposito, anche Urano ha degli anelli... che sono diversi qualsiasi cosa si trovi nell'Universo.