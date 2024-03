Ora sappiamo con precisione quando questo asteroide si avvicinerà alla Terra

Per anni, Apophis ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, etichettato come l'asteroide più pericoloso conosciuto, a causa di una piccola ma inquietante possibilità di collidere con il nostro pianeta nel 2029 o, in caso di mancato impatto, nel 2036.

Le osservazioni successive, però, hanno raffinato la nostra comprensione della sua orbita, rivelando che si avvicinerà a noi fino a 40.000 chilometri nel 2029, evitandoci di un soffio, a patto che nessun altro oggetto celeste ne alteri la traiettoria.

In questo scenario, un eventuale incontro ravvicinato non segnerebbe la fine della nostra era, ma potrebbe comunque scatenare una devastazione di vasta portata. La data da segnare sul calendario è il 13 aprile 2029, un venerdì 13 che vedrà Apophis sfiorare la Terra a soli 37.399 chilometri di distanza. Una piccola deviazione causata da un incontro con un altro corpo celeste potrebbe teoricamente modificarne la rotta.

Proprio per questo, un team di ricercatori ha analizzato la traiettoria di 1,3 milioni di asteroidi conosciuti nel Sistema Solare, valutando la probabilità che qualcuno di essi possa influenzare pericolosamente il percorso di Apophis. Fortunatamente, i risultati dello studio hanno escluso questa eventualità, confermando che non vi è alcun rischio di collisione.

Questa rassicurante conclusione, tuttavia, non frena l'interesse scientifico per Apophis, che continua ad essere oggetto di studio. Attualmente, è in corso una missione, OSIRIS-APEX, precedentemente nota come OSIRIS-REx, diretta proprio verso questo enigmatico asteroide per svelarne i segreti.

Sebbene la minaccia sia stata scongiurata, Apophis rimane uno degli asteroidi più osservati e studiati dagli astronomi, testimone del nostro inesauribile desiderio di esplorare e comprendere i misteri dell'universo.