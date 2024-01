Ora sappiamo con quanta probabilità l'IA porterà all'estinzione umana

In un recente sondaggio che ha coinvolto 2.778 ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale (IA), è emerso un rischio non trascurabile che l'IA possa scatenare l'estinzione umana. Più della metà dei ricercatori intervistati ritiene che ci sia una probabilità del 5% che gli esseri umani possano essere spinti all'estinzione.

Il 10% dei partecipanti ha affermato che è possibile che le macchine possano superare gli umani in "ogni possibile compito" entro il 2027, mentre la metà degli intervistati ha detto che ciò sarebbe possibile entro il 2047. Tuttavia, non tutto è così cupo: il 68,3% degli intervistati ha dichiarato che "risultati positivi derivanti dall'IA superumana" sono più probabili di quelli negativi.

Soprattutto, il sondaggio evidenzia la grande quantità di disaccordo e incertezza tra i ricercatori, con opinioni divergenti su se accelerare o rallentare i progressi. La cifra del 5% è comunque significativa, indicando un pericolo percepito notevole. "È un segnale importante che la maggior parte dei ricercatori in IA non trova fortemente implausibile che l'IA avanzata distrugga l'umanità", ha affermato l'autrice Katja Grace del Machine Intelligence Research Institute in California a New Scientist.

"Penso che questa generale credenza in un rischio non minuscolo sia molto più significativa della percentuale esatta di rischio." Come sottolineato dal sondaggio, "fare previsioni è in generale difficile, e si è osservato che gli esperti del settore hanno prestazioni scarse". "I partecipanti sono esperti in IA, e non hanno, a nostra conoscenza, alcuna abilità insolita nel fare previsioni in generale", continua il documento.

Nel breve termine, invece di aspettarsi un evento di estinzione distopico scatenato da un'IA malvagia, la stragrande maggioranza dei ricercatori in IA intervistati ha avvertito del pericolo di deepfake, manipolazione dell'opinione pubblica, creazione di virus informatici pericolosi o sistemi di IA che consentono a singoli individui di prosperare a spese degli altri.

Nel frattempo si discute anche dei modi per contrastare l'IA e si cercano di capire i grandi problemi dell'intelligenza artificiale.