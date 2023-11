Finalmente sappiamo il significato di sognare denti che cadono

Nel mondo di Morfeo, dove la realtà si fonde con l'immaginazione, esiste un sogno che accomuna molti di noi, tanto misterioso quanto inquietante: sognare di perdere i denti. Questo fenomeno, che ha attraversato culture e epoche, sembra finalmente trovare una spiegazione grazie alla scienza moderna.

Nel 2018, un gruppo di ricercatori israeliani ha condotto uno studio su 210 studenti universitari, analizzando i temi dei loro sogni in relazione a disturbi psicologici, qualità del sonno e, in particolare, irritazioni dentali. Questi, noti come "sogni di denti" (TD), si manifestano in circa il 40% delle persone, con l'8,2% che li sperimenta regolarmente (ecco perché abbiamo paura dei dentisti).

Contrariamente alle interpretazioni storiche, che li collegavano a presagi di morte o simbolismi sessuali, i risultati dello studio suggeriscono che questi sogni potrebbero essere semplicemente il riflesso di sensazioni fisiche reali, come l'irritazione dentale al risveglio. Curiosamente, non è stata trovata alcuna correlazione diretta tra i TD e lo stress psicologico, sfatando l'idea che questi sogni siano espressioni di preoccupazioni mentali o emotive.

Invece, sembrano essere legati più strettamente a sensazioni corporee concrete, come il digrignare i denti durante il sonno (è proprio vero che i denti possono raccontare delle vere e proprie storie). La scoperta non solo getta una nuova luce su uno dei più comuni e misteriosi sogni, ma apre anche la strada a una maggiore comprensione di come le nostre esperienze fisiche influenzino il mondo dei sogni.