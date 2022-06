Ora sappiamo anche le specifiche del defunto smartwatch 'Milan' di Facebook

Un paio di giorni fa, un report ci mostrava quello che doveva essere il primo smartwatch di Facebook, che aveva codename "Milan". Il device, purtroppo, è stato cancellato dai dirigenti di Menlo Park: oggi, tuttavia, sono trapelate le specifiche tecniche del defunto smartwatch di Meta.

Stando a dei rumor riportati da GizmoChina, Meta Milan sarebbe stato in sviluppo per circa due anni prima di essere abbandonato all'inizio del 2022. Il device aveva persino una finestra di lancio fissata da tempo, poiché doveva arrivare sul mercato nel 2023. Al momento, però, non sono ancora chiari i motivi della cancellazione dello smartwatch.

A quanto pare, Meta Milan avrebbe avuto una cassa rimovibile e due pulsanti fisici, insieme a due fotocamere montate direttamente sotto lo schermo: tra di esse, una sarebbe stata da 5 MP e l'altra da 12 MP. Non è chiaro a cosa Facebook pensava sarebbero servite le due lenti, anche se pare probabile che esse dovessero essere utilizzate per il riconoscimento facciale dell'utente, alla stregua del Face ID, più che per lo scatto di fotografie "da polso".

La cassa rimovibile, probabilmente, doveva invece servire per garantire più opzioni di personalizzazione possibili allo smartwatch, con la possibilità di cambiare chassis a seconda delle preferenze dell'utente. In termini di connettività, invece, il dispositivo avrebbe offerto feature come il GPS, la connessione mobile e il Wi-Fi, trasformandosi di fatto in un piccolo smartphone più che in un companion del telefono.

In effetti, lo smartwatch di Meta era piuttosto ambizioso anche perché doveva integrare diverse feature esclusive, come la possibilità di inviare messaggi su Whatsapp e postare Storie su Instagram direttamente dal polso. Infine, la batteria del device doveva avere una durata di ben 18 ore: insomma, uno smartwatch decisamente interessante, che purtroppo non arriverà mai sul mercato.