Tutto quello che sappiamo sull'aspetto del leggendario Megalodonte è sbagliato

Una delle creature più popolari quando parliamo di "animali estinti" è senza alcun dubbio il Megalodonte, uno squalo colossale che è entrato nell'immaginario comune per la sua incredibile stazza. In realtà, tutte le informazioni visive in nostro possesso sull'aspetto della creatura sono semplicemente speculative.

Gli scienziati, utilizzando le dimensioni dei denti fossili del Megalodonte, hanno stimato che la creatura fosse lunga 16 metri, con pinne delle dimensioni di un essere umano adulto. Queste stime sono corrette? Phillip Sternes dell'Università della California a Riverside, con un nuovo studio pubblicato sulla rivista Historical Biology, ha deciso di indagare.

I ricercatori dello studio hanno esplorato le analisi delle forme geometriche bidimensionali del Megalodonte per capire se potessero differenziarsi da quelle delle creature di oggi. L'intenzione degli esperti era di scoprire se la termofisiologia della forma del corpo di questi squali fosse scientificamente accurata. I risultati degli esperti hanno indicato che, in realtà, non lo era.

Il nuovo studio afferma quindi che non possiamo considerare il Megalodonte simile agli squali di oggi (anche se molto probabilmente lo era), perché non ne abbiamo le prove. "Abbiamo bisogno di materiali fossili aggiuntivi oltre a denti e vertebre. Anche se si potesse scoprire una piccola porzione dello scheletro, come un teschio o una pinna, ci sarebbero più indizi sulla forma originale del corpo dello squalo", ha dichiarato Kenshu Shimada, professore di paleobiologia alla DePaul University di Chicago.

Purtroppo lo scheletro del Megalodonte era costituito da cartilagine... che viene facilmente consumata dal tempo. Per questo motivo trovare altre prove dell'esistenza di questa creatura - a parte i denti - è molto difficile. Insomma, non abbiamo molte prove scientifiche sulla questione, quindi tutto il materiale a nostra disposizione sul Megalodonte, soprattutto le possibili ricostruzioni, rimangono frutto di una speculazione (quasi) totale.

A proposito, sapete perché il Megalodonte si è estinto? Le cause potrebbero essere molte.