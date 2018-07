Sarà un Luglio ricco di eventi astronomici: in arrivo l'eclissi più lunga del secolo

Sarà un mese di Luglio all'insegna degli eventi astronomici spettacolari, perchè come osservato dall'Unione Astrofili Italiani, saranno molte le giornate in cui le antenne dovranno essere drizzate verso il cielo. L'appuntamento cardine è quello della sera del 27 Luglio.

Tra poco più di venti giorni, infatti, la Luna si colorerà di rosso nell'eclissi più lunga del secolo, con Marte che si potrà osservare da vicino, più luminoso che mai e vicino al satellite più importante del nostro pianeta.

Il cielo però regalerà agli appassionati altri spettacoli mozzafiato, dal momento che tutti e cinque i pianeti conosciuti potranno essere visti ad occhio nudo: Marte si potrà osservare ad inizio mese, mentre Venere, Giove e Saturno saranno facilmente osservabili, nonostante l'anticipazione dell'orario del tramonto, che riduce le finestre temporali.

Sempre nel corso della prima parte del mese, la Terra si troverà nel punto più distante dal Sole, noto tra gli esperti come "afelio". Venerdì 6 Luglio alle 19:00 il nostro pianeta si troverà a 152.095.327 chilometri dalla stella, una distanza notevole se si conta che in media sta a 147,9 milioni di chilometri.

Come dicevamo prima però, la notte più attesa e ricca è quella del 27 Luglio. Alle 21:30 prenderà il via l'eclissi del secolo, ovvero l'eclissi totale di Luna che durerà 103 minuti, che sarà visibile da Italia, Europa, Asia, Australia, Antartide, Africa, Medio Oriente, America del Sud, Oceano Pacifico ed Atlantico. Nello stesso momento, il pianeta rosso si troverà sulla volta celeste, in posizione opposta al Sole e potrà essere osservato per tutta la notte, in maniera più chiara e luminosa rispetto a quanto avvenuto nel 2003.

Il mese si concluderà in bellezza il 31 Luglio, quando Marte sarà distante solo 57.590.630 chilometri dalla Terra.