Sarcos Guardian XO, l'incredibile esoscheletro industriale è ufficiale!

Il CES ha dato spazio a molti prodotti tecnologici atipici. Tra questi ultimi, spicca sicuramente Sarcos Guardian XO, un esoscheletro industriale in grado di consentire a chiunque, perlomeno stando al produttore, di alzare senza troppi problemi pesi fino a 90 kg, 45 kg per braccio. Sembra che ci sia un'amplificazione muscolare 20:1.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e come potete vedere sul sito ufficiale di Sarcos, Guardian XO è stato mostrato durante l'edizione 2020 della fiera di Las Vegas e ha lasciato a bocca aperta i presenti. A tal proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo video, in cui si vede un singolo braccio dell'esoscheletro all'opera mentre una persona sta alzando una valigia dal peso di circa 22 kg (50 libbre) con una sola mano.

Purtroppo, nessuno sembra ancora aver avuto l'opportunità di testare un Guardian XO nella sua interezza, ma la presentazione effettuata al CES 2020 ha sicuramente sortito il suo effetto, attirando la curiosità degli appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo. In ogni caso, sembra che l'esoscheletro sia progettato per l'utilizzo nelle fabbriche e probabilmente verrà venduto ad aziende che devono far trasportare ai propri operai dei carichi particolarmente pesanti.

Il Sarcos Guardian XO è pensato per consentire ai lavoratori di non avere troppi problemi per quanto riguarda il fisico, che spesso sono dovuti al trasporto per anni di oggetti con un certo peso. Chiaramente, l'esoscheletro dovrà essere utilizzato da professionisti, visto che può risultare pericoloso in determinati contesti. Molto interessante l'autonomia stimata: 8 ore con una sola carica.

Crediti immagini: Business Wire.