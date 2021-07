Sarcosuchus imperator, uno dei più grandi coccodrilli mai esisti: cacciava i dinosauri

Quando si pensa al Cetaceo, molti di voi non possono che immaginare i colossali dinosauri che abitavano la Terra milioni di anni fa. Le cose sono cambiate moltissimo da allora, ma una cosa non è mutata: oggi come allora, i coccodrilli erano incredibilmente spaventosi.

Il Sarcosuchus imperator, ad esempio, è una di queste specie estinte che visse all'incirca 110 milioni di anni fa. La creatura era un vero e proprio mostro che aveva una lunghezza stimata da 9,5 a 12 metri (e non era il più grande coccodrillo dell'epoca).

"Il Sarcosuchus viveva in un sistema fluviale piuttosto ampio. Alcuni degli esemplari provengono dalla Tunisia, il che suggerisce che siano andati nei delta del fiume", afferma il dottor Mark Young a ScienceFocus, un paleontologo dell'Università di Edimburgo, "ma vivevano principalmente in sistemi fluviali molto grandi in quello che sarebbe stato un continente africano e sudamericano".

Nello stesso tempo, questa zona era abitata dai celacanti, una specie di pesci che esiste ancora oggi (e di cui vi abbiamo parlato). Il coccodrillo condivideva anche la regione con i dinosauri Lurdusaurus, Ouranosaurus e Nigersaurus. La loro dieta comprendeva di tutto, qualsiasi cosa fosse abbastanza gustosa per la gigantesca creatura... anche dinosauri.

"Non è molto chiaro se fossero in grado di lanciarsi fuori dall'acqua e afferrare un dinosauro o se si limitassero ad afferrare grandi pesci nei fiumi. È possibile che dopo aver raggiunto dimensioni corporee davvero grandi, avrebbero potuto fare entrambe le cose", continua Young. Insomma, sicuramente una creatura davvero spaventosa. Qui sotto troverete due immagini che vi faranno capire la vera grandezza del Sarcosuchus imperator.

Lo sapete che queste creature un tempo potrebbero essere state vegetariane? Recentemente, invece, è stato scoperto il più grande coccodrillo estinto mai trovato in Australia.