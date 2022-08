In Sardegna un Drone scopre per la prima volta un nuraghe con la LIDAR!

Un drone-archeologo ha rinvenuto nella famosa isola sarda i resti di un nuraghe. Vediamo nel dettaglio lo studio e le incredibili capacità, ed i risvolti futuri di tale tecnologia.

Dopo il brutto episodio che ha visto la Sardegna vittima di un attacco hacker, finalmente una notizia positiva per la bellissima regione italiana. Parliamo infatti della ricerca condotta dai ricercatori dell'università di Cagliari del "Nuraghe project". Il team si è avvalso della tecnologia LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) del drone di nuovissima generazione e della sua super vista, capace, addirittura, di penetrare all'interno della vegetazione dall'alto.

Questo, infatti, ha la possibilità di filtrare la vegetazione mediante algoritmi di elaborazione, riportando alla luce strutture archeologiche. È grazie a tale caratteristica peculiare, che in terra sarda sono stati scoperti i resti di un nuraghe e di due insediamenti di capanne risalenti all'età del Bronzo e nascosti all'interno della vegetazione del sito di Bruncu ‘e s’Omu, ovvero nel territorio di Villa Verde in provincia di Oristano.

Il gruppo degli scienziati sottolinea come i nuovi supporti tecnologici siano a tutti gli effetti, come per l'appunto in questo studio, elemento fondamentale di ricerca poiché consentono di rinvenire variazioni topografiche di interesse culturale difficili da identificare da terra.

Si tratta infatti di una tecnologia impiegata su piattaforma aerea che sta aprendo finalmente nuove prospettive negli studi che riguardano tutto il mondo, dall'Europa, al Sud-est Asiatico passando per l'America, come testimonia l'antica strada costruita dai Maya scoperta con il LIDAR.