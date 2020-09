Il satellite ad alta risoluzione SEOSAT/INGENIO è pronto per la sua partenza

Non sentiamo parlare spesso di missioni spaziali spagnole, ma quando succede, sappiamo che c’è in ballo qualcosa di molto interessante. Proprio per giovedì 24 settembre infatti, si prepara a partire il satellite Seosat, alla volta della base spaziale di Kourou, dove lo aspetta un razzo VEGA per portarlo in orbita.

SEOSAT/INGENIO è un Progetto del Ministero della Scienza e dell’Innovazione spagnolo. Il satellite rappresenta uno dei progetti più grandi intrapresi dall’industria ispanica: basti pensare che è stato realizzato da un consorzio di undici aziende diverse, inclusa la Thales Alenia Space (sezione Spagna) che fornirà tutta l’elettronica e la strumentazione dei sistemi di comunicazione satellitare. Grazie allo sforzo congiunto di tutte queste aziende, la costruzione del satellite è stata completata in tempi record negli stabilimenti di Madrid.

La sua partenza era programmata per il 2017, ma una serie di problemi l’ha portato ad esser posticipato fino al 2020, e ora ci si prepara al passo successivo: domani partirà alla volta del Centro Spaziale Guyanese, a Kourou, per essere installato a bordo del lanciatore italiano VEGA, dove si attenderà il via libera per la messa in orbita.

Il satellite è dotato di uno strumento ottico ad alta risoluzione e ad alte prestazioni che fornirà immagini ultradettagliate a diversi utenti civili, istituzionali e governativi. È il primo satellite ottico spagnolo e le sue principali aree di osservazione saranno il territorio della Spagna, l’Europa, l’America Latina e il Nord Africa.

Eduardo Bellido, CEO di Thales Alenia Space in Spagna, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla progettazione di questo satellite e alla realizzazione della sua strumentazione. È una pietra miliare per la Spagna nel campo dell’osservazione della Terra. Desideriamo ringraziare i nostri partner industriali per aver fatto ricorso alla nostra comprovata esperienza nei sistemi di comunicazione e nella progettazione di strumentazione ottica”.