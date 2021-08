Satellite cinese colpito misteriosamente nello spazio: ora è stato trovato il colpevole

A marzo un satellite cinese è stato misteriosamente colpito nello spazio e non era stata data alcuna spiegazione convincente. Adesso, un astronomo di Harvard, come un moderno Sherlock Holmes, sembra aver finalmente scoperto il motivo del disastro.

Il satellite della Cina si è scontrato con un pezzo di razzo della Russia. "Questa sembra essere la prima grande collisione orbitale confermata in un decennio", ha dichiarato su Twitter Jonathan McDowell, che ha individuato il probabile incidente in un registro dei dati della US Space Force. I sensori della Space Force - nuova forza armata degli Stati Uniti - hanno infatti rilevato nuovi detriti dalla rottura del satellite cinese, chiamato Yunhai 1-02, a metà marzo.

A causare l'inaspettato scontro è stato l'oggetto 48078, un pezzo di un razzo russo Zenit-2 lanciato nel 1996. Il pezzo di razzo russo e il satellite Yunhai - lanciato nel 2019 e quindi relativamente nuovo - sono passati a meno di 1 chilometro l'uno dall'altro nell'esatta ora e giorno in cui il satellite della Cina si è rotto.

L'incidente ha creato 37 frammenti noti di detriti, secondo quanto riporta McDowell su Twitter, anche se probabilmente ci sono altri pezzi non catalogati. La collisione non sembra essere stata "catastrofica", dal momento che il satellite Yunhai ha effettuato diversi aggiustamenti orbitali da marzo, indicando che la Cina può ancora controllarlo.

Potrebbe non sembrare, ma si tratta di un problema destinato a diventare ancora più grave in futuro. I detriti spaziali, infatti, sono un vero e proprio pericolo per i satelliti che orbitano il nostro pianeta (perfino la Stazione Spaziale Internazionale è stata colpita da un pezzo simile).