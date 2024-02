Un satellite dell'ESA sta tornando sulla Terra, ma si schianterà!

Lanciato nell'aprile del 1995, l' ERS-2 ha concluso le sue attività di osservazione della Terra nel settembre 2011. Da allora, l'Agenzia Spaziale Europea ha attentamente pianificato il termine della sua missione, eseguendo manovre preventive per minimizzare i rischi di collisione con altri satelliti o detriti spaziali.

Già sappiamo come appare un satellite che cade sulla Terra schiantandosi rovinosamente. E sappiamo anche che entro i prossimi mesi il lander Peregrine diretto verso la Terra andrà incontro al tragico destino di cadere disintegrandosi nella nostra atmosfera. Tuttavia, il destino dell'ERS-2 sarà leggermente diverso, per quanto questo sarà il suo viaggio finale.

Il satellite in questione è ormai senza carburante e questo fa sì che gli studiosi debbano essere super attenti per tutto il periodo della sua discesa sulla superficie terrestre prevista per il 20 febbraio. A causa dell'assenza del carburante, la natura del satellite è incontrollata e non può effettuare manovre correttive in autonomia. Quindi si prevede un impatto non indifferente e poco ammortizzato. Ma niente paura.

l'ESA ritiene che molto probabilmente rientrerà sopra l'oceano, coprendo circa il 70% della superficie terrestre, e si disintegrerà a un'altitudine di circa 80 km. La maggior parte dei frammenti si consumerà nell'atmosfera, e quelli che raggiungeranno la superficie non contengono sostanze tossiche o radioattive.

Stando ai calcoli, il rischio che i detriti spaziali colpiscano una persona è uno su un miliardo, molto inferiore al rischio di essere colpiti da un fulmine, rendendo questo evento più un fenomeno di interesse scientifico che un pericolo reale per la popolazione. In ogni caso l'evento è davvero interessante poiché renderà noto uno degli aspetti meno conosciuti delle missioni spaziali: il finale.