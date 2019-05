Il satellite Gaia ha mappato le orbite di oltre 14.000 asteroidi

Il satellite Gaia, svolge una missione spaziale astrometrica sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea, ed il suo obiettivo è quello di mappare circa un miliardo di stelle, creando una mappa ben dettagliata dello spazio intorno a noi.

Il fatto che stia osservando le stelle non le impedisce di mappare anche altro, come gli asteroidi. L'immagine che potete vedere in calce all'articolo mostra le orbite di 14.000 asteroidi che ha mappato durante i suoi primi due anni di osservazione.

La maggior parte degli oggetti presenti sono già conosciuti grazie a delle precedenti osservazioni, ma tre oggetti sono nuovi, quelli raffigurati di colore grigio.

Le tracce gialle mostrano invece gli asteroidi che sono vicini alla Terra, l'arancione rappresenta la principale fascia di asteroidi tra Marte e Giove, e il rosso scuro evidenzia gli asteroidi Troiani che orbitano più vicino a Giove.

I tre nuovi oggetti trovati, hanno delle orbite inclinate che li portano fuori dal sistema solare e dalla maggior parte di gruppi di asteroidi noti, ma grazie alle osservazioni di Gaia, è stato possibile identificarli. Il satellite si focalizza principalmente sulle stelle, ma gli scienziati hanno deciso di inserire un sistema di allerta per gli oggetti locali.

Quando Gaia individua un asteroide che non può essere immediatamente abbinato a un oggetto conosciuto, gli osservatori a terra ricevono un avviso, e spesso si ritrovano ad aggiungere informazioni su un oggetto scoperto in precedenza (mentre altre volte scoprono qualcosa di totalmente nuovo).

Finora, tutti i nuovi asteroidi che Gaia ha individuato appartengono alla fascia principale. Ma gli scienziati vogliono osservare eventuali nuovi oggetti, nel caso in cui qualcuno si dovesse avvicinare pericolosamente alla Terra.