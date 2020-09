Sul nostro satellite sarà inviato un 'Incrociatore lunare'... ma non è quello che pensate

Il prossimo rover lunare con equipaggio sviluppato dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e dalla Toyota ha finalmente ricevuto un nome: "Lunar Cruiser", in italiano "Incrociatore lunare". Il veicolo pressurizzato, che dovrebbe essere lanciato alla fine del 2020, non è quello che sembra, poiché si tratta di una sorta di SUV.

Tale soprannome "è stato scelto per la sensazione familiare che offre alle persone coinvolte nello sviluppo e nella produzione del prototipo del veicolo come parte del progetto di ricerca congiunto, nonché per la familiarità che fornirà al pubblico generale", si legge nell'aggiornamento. Certo, nonostante si tratti di un "semplice" SUV, ricordiamo che è destinato per essere guidato sulla Luna.

La scorsa estate JAXA e Toyota hanno firmato un accordo per sviluppare il rover lunare, che incorporerà le tecnologie dei veicoli elettrici a celle a combustibile. Attualmente, gli esperti stanno lavorando per costruire parti di prova per ogni pezzo principale del veicolo e per un prototipo funzionante del Lunar Cruiser stesso.

"Il lavoro prevede l'uso di simulazioni per confermare la potenza e le prestazioni di dissipazione del calore durante la guida, la produzione e la valutazione di prototipi di pneumatici e l'uso di realtà virtuale e modelli a grandezza naturale per considerare il layout delle apparecchiature nella cabina del Lunar Cruiser", si legge nell'ultimo aggiornamento rilasciato dalle due compagnie.

Un veicolo del genere potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'espansione della società umana sul nostro satellite. Ad esempio, aiutando gli astronauti a esplorare le regioni polari lunari alla ricerca di ghiaccio d'acqua e altre risorse. La grande novità di questo veicolo è la pressurizzazione: ovvero gli astronauti potrebbero non indossare le ingombranti tute al suo interno.