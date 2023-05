Un satellite con un materiale improbabile sarà lanciato tra poco nello spazio

Se doveste scegliere dei materiali per la costruzione di un satellite, cosa scegliereste? Siamo sicuri che il vostro primo pensiero si focalizzerà su qualcosa di resistente, come l'acciaio, il metallo o qualche altra superlega incredibilmente resistente. Tuttavia, c'è chi ha intenzione di utilizzare il legno.

Un team di scienziati dell'Università di Kyoto e la startup giapponese Sumitomo Forestry hanno dimostrato che questo materiale sembra essere promettente per l'orbita. "La capacità di resistere alle condizioni dell'orbita terrestre bassa simulata ci ha sbalordito", ha dichiarato Koji Murata, il leader dello sforzo e ricercatore dell'Università di Kyoto. "Ora vogliamo vedere se possiamo stimare con precisione gli effetti del duro ambiente spaziale sui materiali organici."

Gli addetti ai lavori in primis hanno portato sulla Stazione Spaziale Internazionale dei campioni di legno che sono stati esaminati e studiati. E finalmente, a partire dalla scorsa settimana, i risultati sono finalmente arrivati ​​e si sono rivelati un successone: così scienziati sperano di lanciare in orbita il loro primo satellite di legno in piena regola il prossimo anno.

La magnolia è risultata essere il materiale più resistente, con gli scienziati che hanno confermato che non vi è "nessuna decomposizione o deformazione, come crepe, deformazioni, desquamazione o danni superficiali" dall'esposizione allo spazio e quasi nessun cambiamento di peso.

Adesso sorge una domanda: perché usare il legno?

Perché quando i satelliti morenti - composti principalmente di alluminio - ricadono nell'atmosfera terrestre potrebbero aumentare i livelli dell'ozono della nostra atmosfera, creando quindi un nuovo buco.

Il passaggio al legno potrebbe risolvere questo problema.