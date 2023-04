Un satellite della NASA sta cadendo sulla Terra dopo 21 anni nello spazio

Questi satelliti che cadono sulla Terra stanno diventando un problema. Così come riportato recentemente, un veicolo spaziale della NASA sta per precipitare sul nostro pianeta e c'è una piccola probabilità - diversa da zero - che possa causare qualche incidente.

Lanciata nell'ormai lontano 2002, la navicella spaziale Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) della NASA era un satellite che osservava i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale. Secondo quanto affermato dall'agenzia spaziale americana, dovrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre questo mese.

"La NASA si aspetta che la maggior parte del veicolo spaziale bruci mentre si muove attraverso l'atmosfera, ma si prevede che alcuni componenti possano sopravvivere al rientro", si legge nella dichiarazione della NASA. Il rischio di danni per chiunque sulla Terra è basso: circa 1 su 2.467. Insomma, una percentuale molto bassa, ma non è escluso che possa colpire qualcuno o qualcosa.

Il satellite è tornato molto utile agli scienziati poiché ha fornito indizi vitali sui brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale, eventi che rilasciano l'equivalente energetico di miliardi di megatoni di TNT nell'atmosfera solare in pochi minuti e possono avere effetti sulla Terra, incluso il interruzione degli impianti elettrici.

Dopo 16 anni di onorato servizio è stato dismesso a causa di problemi di comunicazione e adesso sembra essere tornato per vendicarsi.