Un satellite della NASA sta cadendo verso la Terra

La NASA ha annunciato venerdì scorso la caduta di un satellite non più in funzione. Il rientro nell'atmosfera, programmato tra domenica e lunedì, dovrebbe distruggere la maggior parte del satellite, ma alcuni pezzi potrebbero sopravvivere.

Secondo l'agenzia spaziale, le possibilità che i detriti colpiscano qualcuno rimangono comunque "estremamente basse", circa 1 su 9.400.

Il satellite, conosciuto come ESRB (Earth Radiation Budget Satellite) era stato lanciato nel 1984, a bordo dello shuttle Challenger. La sua funzione principale era quella di effettuare misurazioni dell'ozono stratosferico, dell'aerosol e di altri gas. Oltre a questo, il satellite ha studiato in che modo la Terra assorbiva l'energia solare e in che quantità veniva irradiata.

Nonostante fosse previsto che funzionasse per soli due anni, l'ESRB ha portato avanti il suo compito fino al 2005, per oltre vent'anni. Da quel momento in poi il satellite è diventato un grosso pezzo di spazzatura spaziale e la sua orbita è scesa gradualmente.

Come accennato sopra, il rientro era previsto tra la notte di domenica e la mattina di lunedì, con una finestra di circa 17 ore. Secondo le stime, il satellite si sarebbe dovuto schiantare nell'Oceano Pacifico questa mattina, ma ciò non è ancora stato confermato.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, sapevate quali sono le probabilità di essere colpiti da un satellite?