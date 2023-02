Un satellite russo si è disintegrato in orbita: agenzie spaziali su tutte le furie

La Russia continua a far parlare di sé per quanto riguarda lo spazio. Dopo la notizia della distruzione di un satellite che ha creato numerosi detriti qualche mese fa, recentemente un altro mezzo - sempre russo - ha creato una grande nuvola di detriti dopo essersi disintegrato in orbita all'inizio di gennaio.

Secondo quanto riportato dal 18th Defence Squadron (SDS) della US Space Force (branca dell'esercito degli USA stanca di essere preso in giro), l'evento ha creato almeno 85 pezzi separati di spazzatura che ora rimarranno in orbita per un periodo di tempo significativo e ciò potrebbe rappresentare un grande problema.

Il veicolo spaziale, chiamato Kosmos 2499, è un velivolo russo che non ha uno scopo noto. La causa della disintegrazione è ancora un mistero e Roscosmos non ha ancora commentato come l'evento possa essersi verificato. La cosa ancor più particolare è che il satellite si muoveva in modi che altri generalmente non facevano, usando manovre motorizzate per avvicinarsi a stadi di razzi e altri oggetti in orbita.

Questo suo alone di mistero ha portato a delle speculazioni molto particolari: c'è chi pensava fosse un satellite di manutenzione per mantenere altri in orbita, mentre altri ancora pensavano fosse un nuovo tipo di arma anti-satellite. Nel 2014 - data di lancio del velivolo - l'agenzia spaziale russa ha affermato che l satellite era per "scopi pacifici, inclusa la ricerca non specificata da parte di istituzioni educative".

Il problema è che adesso la nube di detriti all'altitudine di 1.169 chilometri rimarrà in orbita attorno alla terra per gli anni a venire e si aggiungerà alla spazzatura spaziale esistente.