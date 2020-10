Satellite e standard DVB-S2: manca poco allo switch-off, occhio al decoder SD!

Manca ormai veramente poco al "momento clou": tra non molto in Italia parecchi canali satellitari effettueranno il passaggio allo standard DVB-S2 o smetteranno di trasmettere in SD. Insomma, coloro che utilizzano la piattaforma tivùsat avranno presto delle novità. Cerchiamo, dunque, di fare il punto della situazione.

Ebbene, il mese prescelto per l'inizio dello switch-off è quello di novembre 2020, quindi mancano poche settimane. In parole povere, i primi canali inizieranno ad adeguarsi già a partire dal prossimo mese, quindi è bene comprendere quali sono le realtà che effettueranno sin da subito lo switch-off.

Lo standard DVB-S2, pensato per la trasmissione in HD e 4K, decreterà di fatto la fine delle trasmissioni in SD. Infatti, il principale cambiamento per gli utenti sarà il fatto che non esisteranno più le versioni a "bassa risoluzione" dei canali, ma questi ultimi potranno essere visti almeno in HD.

Come scritto da tivùsat sul suo sito ufficiale, Tra i canali che effettueranno lo switch-off tra fine novembre e il 1 dicembre 2020, troviamo Nove, DMAX, Real Time, Cielo e TV8. Questi ultimi inizieranno infatti a trasmettere solamente in HD. Inoltre, K2 e Frisbee potranno essere visti solamente mediante decoder HD o 4K.

La successiva data da segnare sul calendario è quella del 18 dicembre 2020, dato che a partire da quella giornata i 22 canali del TG Regionale Rai saranno visibili solamente con decoder HD o 4K. I canali Mediaset e La7d inizieranno a trasmettere via satellitare solamente in alta risoluzione a partire dal 31 dicembre 2020. Dal 2021 in poi molti altri canali non saranno più visibili tramite decoder SD.

Invitandovi a consultare il link presente in fonte per ulteriori informazioni, vi ricordiamo che in questi giorni stiamo assistendo a parecchi cambi di frequenze, anche a causa dello switch al DVB-T2 (che non va confuso con quello DVB-S2 trattato in questa notizia).