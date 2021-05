Quanti satelliti ha Giove? certamente più di quelli che credete!

Secondo alcuni storici, già nel 362 a.C. e a occhio nudo, l'astronomo Gan De, contemporaneo di Shi Shen, sarebbe riuscito ad osservare almeno uno dei satelliti di Giove, probabilmente Ganimede, schermando in qualche modo la vista del pianeta, probabilmente con un albero. Impresa oltremodo notevole.

Tuttavia solo nel XVII secolo l'esistenza dei satelliti di Giove verrà appurata definitivamente da Galileo Galilei (di cui vi abbiamo raccontato molto). Nel 1610 scoprì infatti i famosissimi quattro satelliti medicei (in onore dei Medici, che lo avrebbero ospitato a corte): Io, Europa, Ganimede e Callisto. Li chiamò "pianeti", che al tempo significava semplicemente "corpo celeste in movimento".

Ma quanti satelliti ha veramente Giove? Molti di più. I nostri strumenti sono molto migliori di quelli che Galileo poteva anche solo sognare, e ci hanno permesso di studiare con grande dettaglio moltissimi elementi del Sistema Solare. Siamo così arrivati a contare ogni singolo corpo che orbita attorno al gigante gassoso Giove: 79 lune.

D'altronde non dobbiamo stupirci, la massa di Giove è enorme ed è relativamente facile essere catturati dalla sua grandissima attrazione gravitazionale. Tuttavia Giove non detiene la corona come pianeta con maggiori lune nel sistema solare! Tale corona spetta a Saturno. Oltre alla famosa Titano (grande più del pianeta Mercurio) ci sono ben altri 81 satelliti, per un totale di 82 lune naturali.



Le lune attorno a grandi pianeti sono estremamente interessanti dal punto di vista scientifico, sia per quanto riguarda la storia di formazione di tali corpi, che per quanto riguarda la ricerca della vita. Lune come Europa, Encelado (di cui vi abbiamo parlato per una caratteristica simile alla Terra), Titano, sono estremamente studiate dal punto di vista dell'astrobiologia. Ad esempio vi abbiamo parlato di Europa in un articolo che discuteva della possibilità di trovare la vita sotto la superficie ghiacciata, dove si pensa che possa esserci acqua liquida proprio grazie alle forze di marea esercitate da Giove.