Satelliti osservano la foresta amazzonica per contrastare il disboscamento illegale

Nello stato brasiliano di Para, ogni settimana, le autorità ricevono segnalazioni che indicano quali parti della foresta amazzonica sono state abbattute, con relative immagini a conferma.

Le immagini vengono scattate ogni giorno alle 10:30 del mattino dai satelliti americani, offrendo una vista dettagliata che copre dai 3 ai 5 metri di terreno.

Un algoritmo aiuta a determinare automaticamente dove ha avuto luogo la segnalazione e le autorità inviano agenti per indagare, e potenzialmente arrestare, i sospettati prima che facciano altri danni. "Ci vogliono sei giorni per completare un'operazione, ed in assenza di immagini satellitari ci occorrono anche due o tre mesi", ha detto Iara Musse Felix, CEO di SCCON, la società che dirama le segnalazioni. "Ora abbiamo immagini giornaliere".

Questa tipologia di sorveglianza forestale è ottenuta tramite una costellazione di satelliti gestita da una società chiamata Planet Labs. La società si occupa della produzione di satelliti di piccole dimensioni, che sono più facili da produrre o da sostituire e che tendono ad avere una vita operativa tra i tre e i cinque anni. Adoperano una metodologia sostanzialmente opposta all'industria aerospaziale tradizionale, che è solita produrre satelliti di grandi dimensioni e molto più potenti ma che richiedono milioni di dollari per essere costruiti.

Planet ha posizionato 298 satelliti in orbita dal 2013 ed allo stato attuale circa 150 ne sono attivi oggi, mentre i restanti sono rientrati in atmosfera al termine della loro attività, disintegrandosi durante la discesa.

Questi satelliti, "Dove" è il loro nome, sono realizzati a San Francisco ed una delle loro peculiarità risiede nella velocità con cui possono essere assemblati:

"Un tecnico può costruire tre satelliti Dove in un giorno", ha affermato Chester Gillmore, vicepresidente della sezione Manufacturing alla Planet.

"Sono necessari circa 10 strumentazioni per costruire uno dei nostri satelliti."

I satelliti Dove appartengono alla famiglia "Cubesat 3u", ovvero un cilindro da 30 cm dotato di una fotocamera interna e due pannelli solari che si dispiegano in orbita. "Continuiamo ad aggiornarlo", ha detto il co-fondatore di Planet Robbie Schingler, ex dipendente della NASA. "E questo è ciò in cui ci siamo specializzati, prendere i chip e le tecnologie più recenti da altri settori come i dispositivi automobilistici e di consumo, prendere 50 chip... e poi farli funzionare in ambito aerospaziale".

Il risultato è un'immagine quotidiana di ogni chilometro quadrato della superficie terrestre, accessibile tramite Internet.

La società tuttavia continua a non realizzare profitti. Ma le opportunità future abbondano per le aziende che vogliono lanciare la sorveglianza della Terra in tutto il mondo, basti pensare alla possibilità di tracciare particolari eventi umani su scala globale oppure osservare zone di siccità per analizzarne le cause.

Oppure ancora, un progetto finanziato dal cofondatore di Microsoft, Paul Allen, si occupa di sorvegliare le barriere coralline. Le telecamere a bordo dei piccoli satelliti Planet consentono ai ricercatori di vedere se stanno perdendo colore, morendo o crescendo.