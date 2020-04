Ecco in che modo i satelliti possono essere utili contro il COVID-19

Per aiutare gli esperti che lavorano nei centri di ricerca e nelle organizzazioni tecniche contro il nuovo coronavirus in Europa, l'ESA ha lanciato due nuove iniziative relative alla comprensione degli effetti che il COVID-19 sta imponendo alla società, all'economia e all'ambiente.

Mentre il traffico stradale nelle città di tutto il mondo si ferma, ad esempio, la missione satellitare europea Copernicus Sentinel-5P fornisce informazioni chiave sui cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici come il biossido di azoto. L'ESA, inoltre, ha pubblicato un nuovo invito a presentare nuove proposte per delle missioni di osservazione della Terra che potrebbero essere ulteriormente utilizzate per esplorare gli effetti di COVID-19.

"Il COVID-19 sta mettendo a dura prova la società. Sebbene l'ESA non sia realmente in grado di prevedere la progressione del virus, continuiamo sicuramente ad avere molti dati in streaming da alcuni dei satelliti più sofisticati mai costruiti così come le nuove tecnologie di intelligenza artificiale che possono essere utilizzate per comprendere e monitorare alcuni dei cambiamenti della società", afferma Josef Aschbacher, direttore dell'Earth Observation Programmes dell'agenzia spaziale europea.

Come potrebbero essere utilizzati i satelliti in questi giorni difficili per settori economici come l'industria, il commercio, i trasporti e l'agricoltura? I migliori contributi saranno premiati con premi in denaro su base settimanale. Inoltre, ogni mese ci sarà un premio per la migliore idea in ogni categoria e un premio finale per il miglior contributo complessivo. Insomma, servono tutti gli alleati possibili per combattere questa pandemia.