I satelliti di SpaceX causano quasi 1.600 collisioni ogni settimana

Nel tentativo di portare internet in tutti gli angoli del globo SpaceX, con il progetto Starlink, sta inviando migliaia di satelliti nello spazio. Il numero di "incontri ravvicinati" in orbita sembra essere in aumento e il problema si intensificherà ancora di più nel prossimo futuro.

Attualmente sopra le nostre teste ci sono 7.520 satelliti, secondo l'Agenzia spaziale europea (ESA). Un incontro ravvicinato si verifica quando due di questi oggetti si trovano a una distanza di 1 chilometro l'uno dall'altro. A verificare il rischio di collisione è il database SOCRATES (Satellite Orbital Conjunction Reports Assessing Threatening Encounters in Space) che traccia il movimento di questi veicoli in orbita.

Quando il sistema individua una collisione, viene inviato un messaggio sonoro agli operatori, che dovranno considerare tutte le opzioni possibili per evitare lo scontro. Negli ultimi due anni, a causa dei satelliti Starlink - che gli astronomi di tutto il mondo sembrano star odiando -, il numero di incontri ravvicinati è aumentato drasticamente.

Ogni settimana ci sono 1.600 incontri ravvicinati tra i satelliti di SpaceX, secondo quanto riporta l'esperto dell'Università di Southampton, Hugh Lewis. Fino ad adesso la compagnia spaziale privata ha lanciato "solo" 1.700 satelliti e, in tutto, dovrebbero lanciarne 12.000. I veicolo Starlink sono progettati per evitare collisioni in modo autonomo. Quando sono a rischio, infatti, cambiano semplicemente la loro rotta e "virano" in una nuova traiettoria di cui altri satelliti non sono a conoscenza.

Insomma, questi satelliti stanno iniziando a diventare un problema... e in futuro andrà soltanto peggio.