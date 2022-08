Satelliti Starlink sui cieli italiani nella notte di ieri: li avete visti?

Starlink è disponibile in Italia con consegna immediata già dallo scorso maggio, ma oggi la rete internet satellitare di Elon Musk fa notizia per un altro motivo. Nella serata di ieri, infatti, i satelliti Starlink sono passati nei cieli del Nord Italia, producendo uno spettacolo visibile per diverse ore.

Quello delle scorse ore è il primo avvistamento dei satelliti Starlink sopra ai cieli italiani dal 17 aprile 2020, in piena pandemia, quando il fenomeno è passato decisamente in sordina a causa dei lockdown in vigore in tutto il Paese. Due anni fa, i satelliti erano passati lungo la Pianura Padana, e sono stati visibili in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e parti della Toscana.

Ieri, invece, la scia è stata visibile in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. La stessa SpaceX ha poi confermato su Twitter che quelli che si trovavano sopra le teste di molti italiani erano ben 53 satelliti che andranno a raggiungere il resto della "costellazione" di Starlink, migliorando così la connettività della rete a livello globale.

I 53 satelliti che sono passati nei cieli italiani sono stati lanciati dalla base di Cape Canaveral, in Florida, insieme ad un razzo a rientro automatico che, dopo aver raggiunto l'orbita bassa della Terra, è ritornato verso il pianeta, atterrando su una nave al largo dell'Oceano Atlantico.

Come ogni lancio di satelliti di SpaceX, anche quello delle scorse ore è stato criticato da diversi esperti per via della quantità di rifiuti "spaziali" generata da Starlink, che renderebbero molto più difficile effettuare osservazioni astronomiche nello spazio. Al contempo, però, Starlink è indispensabile per la connessione a Internet di varie zone del pianeta, specie nelle campagne e nei villaggi rurali.